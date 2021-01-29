Ничего святого: в Кишинёве мужчина обокрал церковь (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Центр задержали по подозрению в совершении преступления 22-летнего уроженца Страшенского района.

В полицию обратилась администрация церкви, расположенной в центре Кишинёва. Как выяснилось, неизвестный совершил кражу из подвала, взломав дверной замок. Ущерб составил 2 800 леев.

Противоправные действия зафиксировали камеры наблюдения, установленные рядом с церковью. Подозреваемый вскоре был задержан, он признал свою вину. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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