Ничего святого: парень обокрал свою крёстную

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В милицию обратилась жительница Дубоссар. У неё пропали мобильный телефон, флеш-накопитель, ключи от дома и автомобиля.

38-летняя женщина заехала в магазин. Там встретила своего крестника и его знакомого. После непродолжительного разговора пригласила их к себе выпить пива, молодые люди согласились.

Когда посиделки закончились, знакомый ушёл, а 19-летний юноша остался ночевать у крёстной. Утром женщина обнаружила, что вместе с крестником из дома исчезли и некоторые вещи, пишет mvdpmr.org.

Сумма ущерба устанавливается. Молодому человеку предстоит ответить перед законом за кражу имущества.

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