Ничего святого: ночной грабитель поживился в доме пенсионерки

Ничего святого: ночной грабитель поживился в доме пенсионерки

Неизвестный проник в один из частных домов в Бендерах и стал угрожать ножом 81-летней хозяйке дома.

Применив физическую силу, он завладел денежными средствами и продуктами питания пенсионерки. О произошедшем женщина сообщила в милицию. Потерпевшая также рассказала, что грабитель пытался склонить её к действиям сексуального характера.

Местонахождение подозреваемого было установлено в тот же день, пишет mvdpmr.org. Им оказался 36-летний житель города, ранее судимый за грабёж и кражу.

Правоохранители возбудили уголовное дело, ведётся разбирательство.

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