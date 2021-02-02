Ничего святого: двое жителей Криулян украли кресты с могил, чтобы сдать на металлолом

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Полиция задержала двоих мужчин, выгружавших из авто украденные с кладбища кресты. Инцидент произошёл в ночь на 1 февраля в Криулянском районе.

Как пишет deschide.md со ссылкой на инспекторат полиции Криулян, патруль заметил мужчину, выгружавшего из автомобиля металлические кресты, которые ранее пропали с местного кладбища. В общей сложности было найдено 16 крестов, которые мужчины собирались сдать на металлолом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит крупный штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

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