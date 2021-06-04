Ничего святого: двое мужчин ограбили детский сад

Ничего святого: двое мужчин ограбили детский сад

26-летний и 28-летний жители коммун Бубуечь и Трушены ограбили детский сад в селе Токуз Каушанского района. Инцидент произошёл 2 июня.  

Мужчины в масках проникли в дошкольное учреждение через окно и украли ценности на 3900 леев. На следующий день после преступления их задержали. У подозреваемых нашли украденное имущество – 2 колонки, 2 модема для подключения к интернету и утюг.

Злоумышленник задержаны на 72 часа. Ранее их уже привлекали к ответственности за различные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы или штраф в размере от 42500 до 67500 леев. 

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