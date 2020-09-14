Ни в какие рамки: водитель “летел” по встречке в центре столицы (ВИДЕО)

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Грубо нарушивший ПДД водитель попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Он ехал на очень высокой скорости по встречной полосе. Инцидент был зафиксирован вчера вечером на бульваре Штефана чел Маре в центре Кишинева.

Пресс-секретарь Нацинспектората общественной безопасности Наталья Головко сообщила, что этот случай был задокументирован, водитель будет идентифицирован, передаёт unimedia.info. Нарушителю грозит крупный штраф.

Напомним, что в мае этого года участвовавший в незаконной гонке лихач на высокой скорости врезался в машину службы такси в центре столицы. В результате ДТП скончались два человека.

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