Ни в какие рамки: водитель “летел” по встречке в центре столицы (ВИДЕО)

Ни в какие рамки: водитель “летел” по встречке в центре столицы (ВИДЕО)

Грубо нарушивший ПДД водитель попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Он ехал на очень высокой скорости по встречной полосе. Инцидент был зафиксирован вчера вечером на бульваре Штефана чел Маре в центре Кишинева. 

Пресс-секретарь Нацинспектората общественной безопасности Наталья Головко сообщила, что этот случай был задокументирован, водитель будет идентифицирован, передаёт unimedia.info. Нарушителю грозит крупный штраф.

Напомним, что в мае этого года участвовавший в незаконной гонке лихач на высокой скорости врезался в машину службы такси в центре столицы. В результате ДТП скончались два человека.

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