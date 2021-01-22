Ничего святого: мужчина обокрал пенсионерку, которой помогал по хозяйству

Ничего святого: мужчина обокрал пенсионерку, которой помогал по хозяйству

у 91-летней жительницы Каменского района пропали сбережения. Расстроенная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Выяснилось, что пенсионерка проживает одна, по хозяйству ей периодически помогает знакомый: то в магазин за продуктами сходит, то дрова наколет. На него и пало подозрение.

В кратчайшие сроки было установлено местонахождение 43-летнего мужчины. Практически вся украденная сумма, пишет mvdpmr.org, была у него в кармане. Незначительную часть злоумышленник успел потратить на выпивку.

По факту кражи проводится проверка.

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