Ни мебели, ни денег. Уголовная ответственность грозит изворотливому мошеннику

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В Бендерах завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего горожанина, который обвиняется в мошенничестве.

Бендерчанин осуществлял строительно-ремонтные работы и изготавливал мебель. Клиентов искал через объявления в газете, пишет novostipmr.com.

Осенью 2018 года мужчина получил заказ на изготовление мебели: обговорил с заказчиком сроки и обозначил сумму. Клиент передал деньги на материалы и транспортировку, но к обещанному сроку свой заказ не получил.

Мебельщик поначалу различными отговорками оттягивал время, а затем вообще перестал выходить на связь. Обманутый клиент обратился в правоохранительные органы.

В ходе следствия выяснилось, что денежные средства, полученные от клиента, обвиняемый отдал своим знакомым в качестве погашения долга. Уголовное дело по факту мошенничества передано в суд.

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