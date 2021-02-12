Ни маска, ни капюшон не помогли: мужчина попался на краже из магазина

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Злоумышленник, натянув на голову капюшон и на лицо медицинскую маску, зашёл в магазин в Бендерах. Сначала ходил по торговому залу, а когда продавец отвлёкся, с прилавка похитил четыре женских кошелька и несколько тюбиков зубной пасты, после чего покинул помещение.

Сумма материального ущерба составила 222 приднестровских рубля. Сам момент кражи работница магазина не видела, но её насторожили внешний вид и поведение мужчины. Просмотрев записи видеокамеры и увидев нарушение, женщина сообщила об этом правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Паркан. Задержали его на улице, в том же микрорайоне города, где расположен магазин. Часть краденого была при нём, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Проводится разбирательство. Своей вины мужчина не отрицает. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

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