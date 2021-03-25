Ни дозы сомнения

0

О том, стоит ли бояться вакцины AstraZeneca

В одном из сельских населённых пунктов Молдовы чуть больше чем через сутки после прививания от COVID-19 умер мужчина. Общество взбудоражено, связывая эту смерть с вакцинированием. В Минздраве утверждают, что это просто совпадение.

Лишняя прививка

Решение ряда стран на время приостановить вакцинацию своих граждан препаратом AstraZeneca тревожит многих людей. Страху нагнала и смерть 69-летнего водителя школьного автобуса из села Хоржешты Хынчештского района, который умер чуть больше чем через сутки с момента введения ему препарата.

На следующий день после случившегося Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вышло к общественности с разъяснениями. Как отмечается в сообщении, после вакцинации медицинских работников осталась доза, которую нужно было обязательно использовать, чтобы не потерять её. Мужчину, работавшего водителем школьного автобуса, пригласили на вакцинацию, учитывая, что он тоже входит в группу риска.

«Ему была введена доза вакцины AstraZeneca (партия CTMAV 503) в Центре здоровья Хынчешт. Ни в течение 15 минут после прививки, ни в последующие 24 часа не было зарегистрировано никаких побочных реакций. А Комитет по оценке различных поствакцинальных реакций не получил никакой информации о каких-либо побочных эффектах, проявившихся у водителя автобуса. В одном флаконе AstraZeneca содержится 10 доз вакцины. Остальные девять человек, которым была сделана прививка из этого же флакона, хорошо перенесли введённый препарат, у них не проявилось никаких побочных эффектов», – сообщается в официальном документе Минздрава.

По результатам предварительного анализа были сделаны выводы, что нет никакой связи между введением вакцины водителю школьного автобуса и его смертью.

Чистое совпадение

Как следует из обнародованной информации, 17 марта около 22:00 родственники мужчины вызвали скорую помощь. По рассказам приехавших по вызову специалистов, пациент жаловался на боль в области сердца, появившуюся около 16:00 и усилившуюся к вечеру. Также наблюдалась одышка, холодный пот и бледность кожи. Из анамнеза, составленного со слов супруги умершего, следует, что пациент находился на учёте у семейного врача с диагнозом «гипертония» и постоянно принимал лекарства.

После тщательного клинического и параклинического обследования был поставлен диагноз – «острый коронарный синдром». Во время транспортировки в больницу общее состояние больного резко ухудшилось, были предприняты экстренные реанимационные меры, но они не помогли.

Центр судебной медицины Хынчешт после проведения вскрытия назвал истинную причину смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Также вскрытие показало, что у мужчины были застарелые рубцы на сердце, свидетельствующие о том, что ранее у него случился острый инфаркт миокарда.

По результатам предварительного анализа был сделан вывод, что нет никакой связи между введением вакцины водителю школьного автобуса и его смертью. Но, как заверили в Минздраве, Комитет по оценке различных поствакцинальных реакций продолжит тщательно изучать данный случай и об окончательных результатах сообщит позднее.

Один на миллион

В тот же день, 18 марта, Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) подтвердило, что вакцинирование препаратом AstraZeneca безопасно, эффективно и не связано с повышенным риском образования тромбов. Нет свидетельств существования проблемы с конкретными партиями вакцины или на определённых производственных площадках.

AstraZeneca не провоцирует массовые случаи нарушения свёртываемости крови. С начала вакцинации препаратом в Европе это нарушение было зарегистрировано всего у 25 человек из 20 миллионов привитых. По утверждению специалистов ЕАЛС, причинно-следственная связь между этими случаями и вакцинацией не доказана, но возможна. Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо провести дополнительный анализ.

Анастасия Погодина