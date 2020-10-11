Ни дня без встреч с гражданами! Игорь Додон отправился в Чадыр-Лунгу и Комрат

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Второе воскресенье подряд с раннего утра Игорь Додон в пути. Сегодня независимый кандидат отправился в Гагаузскую автономию – Чадыр-Лунгский и Комратский районы.

– Знаю, что со мной хотят встретиться сотни людей во многих населенных пунктах. Моя задача – рассказать им о том, что уже сделано и еще предстоит сделать. Мы должны сохранить веру наших людей в лучшее будущее Молдовы! – отметил он на своей странице в соцсети.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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