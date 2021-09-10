Ни дня без подорожания! Сколько будет стоить топливо в выходные и понедельник

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НАРЭ установило предельные цены на горючее на 11-13 сентября включительно.

Так, бензин А95 будет стоить завтра, послезавтра и в понедельник на 8 банов дороже, чем сегодня – 20 леев 78 банов. Дизельное топливо прибавит 2 бана – 16,71. В 12.00 в понедельник будут установлены новые цены, которые вступят в силу уже во вторник.

Стоит отметить, что после нововведений в методологию расчёта цен, принятых по инициативе ПДС, всего за неделю бензин A95 подорожал на 55 банов, а солярка – на 29 банов.

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