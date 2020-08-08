Незваный гость: в Тирасполе конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

0

Инцидент произошёл 5 августа в одном из частных домов в Тирасполе.

Милиционеры опросили 33-летнего тираспольчанина, который проживал вместе с гражданской супругой. Мужчина пояснил, что незнакомый человек беспрепятственно проник во двор, а потом и в дом.

Услышав подозрительный шум, сожитель попытался остановить визитёра. Однако последний, пишет mvdpmr.org, стал требовать позвать владелицу жилья. Между мужчинами возник конфликт переросший в драку. В ходе потасовки жилец схватил кухонный нож и нанес незваному гостю несколько ударов.

Оба мужчины получили телесные повреждения. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.