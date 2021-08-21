Незваный гость: пьяный мужчина проник в чужой дом на ночёвку

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Таксист, проезжая ночью мимо своего дома в селе Ново-Владимировка, заметил, что в окне летней кухни горел свет. Его это насторожило: дома никого не было.

Зайдя во двор, мужчина увидел разбитое окно в ванной комнате. В кухне спал мужчина. Хозяин вызвал правоохранителей. Оказалось, ранее 29-летний мужчина предоставлял этому человеку кров, еду и деньги за помощь по хозяйству. Около месяца работник исправно трудился, но потом запил. За это хозяин его прогнал.

Как выяснили органы правопорядка, 45-летний мужчина, в очередной раз выпив, вечером искал место для ночёвки. Не придумав ничего лучше, он проник в знакомое помещение и лёг спать, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Стражи порядка проводят разбирательство, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям нарушителя.

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