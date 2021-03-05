Незваный гость: мужчина ворвался в квартиру девушки и пытался связать её из-за громкой музыки

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Участковый инспектор проводит разбирательство по обращению 19-летней жительницы поселка Красное. Девушка рассказала, что днём 3 марта в её квартиру без разрешения зашёл посторонний мужчина. Сначала требовал выключить музыку, потом заставил испуганную девушку расшнуровать кроссовки, намереваясь связать ей руки. Когда услышал шаги в подъезде, также внезапно удалился.

Личность непрошеного «гостя» правоохранители установили. Им оказался ранее судимый 34-летний житель села Глиное. Как выяснилось, мужчина находился у своего товарища, проживающего в этом же доме этажом ниже. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент им показалось, что музыка наверху слишком громкая. Гость решил разобраться.

Дверь чужой квартиры оказалась незапертой, и он самовольно зашёл в помещение. Вёл себя неадекватно. На просьбы хозяйки покинуть её жильё не реагировал, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

За незаконное проникновение в чужое жилище мужчине может грозить уголовная ответственность.

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