“Нежизнеспособное решение”: Алайба раскритиковал инициативу оппозиции о снижении акцизов на топливо

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Председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайба не согласен с инициативой оппозиции о снижении акцизов на топливо. Он назвал это “нежизнеспособным решением”.

Алайба признал, что власти могли бы снизить акцизы, если бы захотели, что означало бы снижение цены на бензин и дизельное топливо, но дал понять, что руководство страны не поддерживает эту инициативу, так как переживает о том, как это отразится на бюджете.

– Мы не считаем это решение жизнеспособным. Бюджет на 75% социальный, это пенсии, зарплаты, компенсации. К сожалению, мы ограничены в своих действиях. Это реальность, пусть даже этот ответ гражданам не понравится, – сказал он.

Депутаты БКС ранее зарегистрировали в парламенте законопроект о снижении акцизов на топливо на 50%, освобождении горючего от НДС и снижении НДС с 8% до 4% для природного газа. Коммунисты и социалисты отметили, что подорожание топлива ставит под угрозу весенние сельхозработы, а данный закон стал бы выходом из сложившейся ситуации.

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