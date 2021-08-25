Независимость на голову

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О том, с какими успехами РМ пришла к очередной годовщине

27 августа исполнится 30 лет с тех пор, как Республика Молдова стала самостоятельным государством. В этот августовский день три десятка лет назад парламентом была принята Декларация о независимости, а политики надеялись на лучшие перспективы для новорождённого государства.

(Не) свобода выбора

Обретение нашей страной свободы после развала СССР вызвало эйфорию у ряда партий того времени, их лидеров и им сочувствующих. Республика Молдова получила возможность самостоятельно выбирать путь развития и жить по своим законам. Но воспользовалась ли она обретённой свободой?

Не надо быть великим политологом или аналитиком, чтобы не понять, что Молдова, ранее ведомая СССР и привыкшая к этому статусу, все эти 30 лет пытается примкнуть к другому союзу, который бы помогал ей финансово и тянул за собой. Самостоятельно как-то не получается.

Из мини-опроса, проведённого «АиФ в Молдове» среди читателей о том, чем отличилась наша страна за годы независимости, выяснилось, что большинство вспоминало только негативные моменты и события: война в Приднестровье; кража миллиарда; захват власти олигархом Плахотнюком; апрельская революция 2009 года; разгром зданий парламента и президентуры; бесконечные протесты; массовый отъезд трудоспособного населения, в частности молодёжи, на ПМЖ в другие страны; закрытие школ, больниц; дефицит педагогических и медицинских кадров и так далее. Многие граждане РМ недовольны условиями своей жизни и не видят просвета из-за не прекращающегося политического кризиса – одна власть сменяет другую, но улучшения не наступает.

Невыученные уроки

Российский политолог Леонид Радзиховский, проанализировав ситуацию в РМ за минувшие три десятилетия, констатировал: «Первые 30 лет независимости стали годами глубокого демографического (и, естественно, социального) кризиса. «Утешение» для Молдовы может быть только в том, что они – не исключение, что похожие процессы шли (и идут!) и в некоторых других странах СНГ. А вот сможет ли Молдова перейти хотя бы на «румынский путь» – большой вопрос».

Депутат парламента первого созыва, исполнительный директор Eco-Tiras Илья Тромбицкий, высказывая ИА «Инфотаг» своё мнение по минувшему периоду, отметил, что «в то время как мир за последние 30 лет чрезвычайно изменился и ушёл вперёд в технологиях, науке и в образовании, Молдова теряла время на внутренние разборки, воровство, некомпетентное правление и неэффективное расходование средств».

По мнению И. Тромбицкого, неэффективное использование минувших лет независимости объясняется тем, что «она для большинства молдаван свалилась с неба и потому не была оценена как возможность для оптимального развития страны».

И башкан АТО Гагаузия Ирина Влах считает, что Молдова не смогла в полной мере воспользоваться своей независимостью, что в этом году мы будем отмечать 30-летие невыученных республикой уроков. Выступая на Дипломатическом форуме в Анталии, который проходил 18–19 июня, И. Влах коснулась и темы предстоящей 30-й годовщины независимости РМ. Она убеждена, что наша страна «не была готова к самоуправлению и строительству демократической модели управления».

Успех на фоне Гаити

Мало что мог сказать об успехах РМ за минувшие 30 лет и историк, политолог Зураб Тодуа. Он считает, что если сравнивать нашу страну с государствами, где положение ещё хуже, например Гаити или Туркменистан, то у нас всё просто замечательно. Да и наши люди приспособились жить в таких условиях и сосуществовать с государством.

Послезавтра для большей части жителей Молдовы будет обычный выходной, и они останутся дома. Лишь для представителей власти и небольшой части населения День независимости – праздник, когда с трибун будут звучать торжественные речи, говориться красивые слова, даваться громкие обещания. И, несмотря на дефицит бюджета, пройдёт военный парад, на который не пожалели потратить 2,35 млн леев.

В то время как мир за последние 30 лет чрезвычайно изменился и ушёл вперёд в технологиях, науке и в образовании, Молдова теряла время на внутренние разборки, воровство, некомпетентное правление и неэффективное расходование средств.

Анастасия Погодина