Незаконный переход границы и поддельные права: пограничники выявили двух нарушителей

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В пункте пропуска “Окница” остановили водителя Mercedes. Мужчина предъявил водительские права, выданные властями Российской Федерации.

Сотрудник Пограничной полиции заметил признаки подделки в документе. Проверка на спецоборудовании подтвердила его догадки. Водитель заявил, что не подозревал о нарушениях.

Во втором случае 51-летнего мужчину задержали за незаконный переход границы в 2016 году.

Оба инцидента были запротоколированы, все обстоятельства проясняются.

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