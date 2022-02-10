Незаконно рыбачили: браконьеры успели наловить около 100 кг рыбы

Незаконно рыбачили: браконьеры успели наловить около 100 кг рыбы

Двое граждан ответят перед законом за нарушение режима пограничной зоны и незаконный лов рыбы.

Инцидент зарегистрировали вчера у села Крихана Веке Кагульского района. Мобильный патруль Пограничной полиции заметил на водоёме лодку и двух граждан в ней. Впоследствии они вышли на берег и стали погружать сети и улов в багажник автомобиля.

Как выяснилось, жители села не имели разрешения на рыбную ловлю в приграничной зоне. У них изъяли 450 метров сетей и около 100 кг рыбы.

Об инциденте сообщили в Инспекцию по охране окружающей среды. Нарушителям выписали штрафы в размере 12 условных единиц каждому.

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