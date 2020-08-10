Незаконная миграция в период пандемии: на таможне “Леушень” прошли обыски

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Офицеры Службы внутренней безопасности и антикоррупции, а также сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировали незаконную деятельность некоторых должностных лиц и экономических агентов.

Таким образом, в результате следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые организовывали незаконное пересечение госграницы с уклонением от обязательства соблюдать “антикоронавирусные” меры, введённые на период пандемии. В связи с этим правоохранители провели обыски на таможенном пункте “Леушень-Албица”. В результате мероприятий были изъяты мобильные телефоны, документы, денежные средства и устройства хранения информации.

По данному факту ведется следствие.

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