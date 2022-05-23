Незаконная ловля рыбы: в Леова поймали трёх нарушителей

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Нарушение режима пограничной зоны, незаконный лов рыбы, управление автомобилем без документов – эти нарушения задокументировали пограничники в конце прошлой недели.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, в нескольких метрах от берега реки Прут был замечен мотоцикл, который двигался от границы в сторону города Леова. Увидев патруль, водитель увеличил скорость движения, пытаясь скрыться. В результате погони мужчину задержали на окраине города.

Во время проверки пограничники установили, что у мужчины не было водительских прав и других документов на мотоцикл. В багажнике транспортного средства житель Леова вёз 25 кг рыбы. О своей деятельности в приграничной зоне он никого заранее не проинформировал. Нарушение было задокументировано, а мотоцикл – конфискован.

Ещё двух жителей Леова поймали на незаконной ловле рыбы. В ходе досмотра при них нашли сеть и 5 кг улова.

На имена нарушителей были составлены протоколы. Примечательно, что ранее мужчин уже штрафовали за аналогичные нарушения.

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