Незадекларированные украшения и крупную сумму денег выявили в столичном аэропорту

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Более 74 тысяч долларов США, ювелирные изделия и старинные монеты обнаружили у трёх пассажиров в аэропорту Кишинёва.

Пограничники заметили подозрительные предметы при проверке ручной клади двух граждан РФ и нашего соотечественника. Гражданин Молдовы рассказал, что купил ювелирные изделия в США и взял их с собой, однако у него не было необходимых сопроводительных документов.

Во втором случае у двух пассажиров рейса “Санкт-Петербург-Кишинёв-Анталия” нашли 74 550 долларов США. Мужчины предъявили таможенную декларацию, подтверждающую, что деньги были вывезены с территории Российской Федерации.

Об инцидентах были проинформированы сотрудники Таможенной службы.

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