Незадекларированные украшения и крупную сумму денег выявили в столичном аэропорту

Незадекларированные украшения и крупную сумму денег выявили в столичном аэропорту

Более 74 тысяч долларов США, ювелирные изделия и старинные монеты обнаружили у трёх пассажиров в аэропорту Кишинёва.

Пограничники заметили подозрительные предметы при проверке ручной клади двух граждан РФ и нашего соотечественника. Гражданин Молдовы рассказал, что купил ювелирные изделия в США и взял их с собой, однако у него не было необходимых сопроводительных документов.

Во втором случае у двух пассажиров рейса “Санкт-Петербург-Кишинёв-Анталия” нашли 74 550 долларов США. Мужчины предъявили таможенную декларацию, подтверждающую, что деньги были вывезены с территории Российской Федерации.

Об инцидентах были проинформированы сотрудники Таможенной службы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md