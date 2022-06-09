Невролог рассказала, как восстановить силы после коронавируса

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Вернуться к привычному ритму жизни после коронавируса пациентам часто мешают слабость и апатия. С этими неприятными симптомами сталкивается большинство людей, перенёсших болезнь.

Чем ещё опасен COVID-19 и как правильно восстановиться после него, рассказала питерский невролог Ангелина Исакова. По словам врача, реабилитация обычно занимает один-два месяца. При этом чем дольше пациентам приходится бороться с заразой, тем сложнее устранить её последствия, подчеркнула невролог.

Довольно часто переболевшие коронавирусом сталкиваются с астенией – усталостью, слабостью и утомляемостью. Быстро восстановить силы вряд ли удастся, поэтому врач рекомендует постепенно возвращаться к привычным обязанностям и не брать на себя слишком многое, пишет spb.mk.ru.

– Важно постепенно входить в ритм обычной жизни, гулять, отдыхать, быть готовым к тому, что привычные дела могут занять больше времени, чем обычно, – напомнила эксперт.

Как правило, восстановиться помогают физические упражнения, однако здесь важно не переусердствовать. Умеренные нагрузки «перезапускают» головной мозг, и апатия понемногу отступает. Достаточно почаще гулять, например, проходить пару кругов вокруг дома. А вот от спортзала следует на время отказаться, ведь такие нагрузки организм может воспринять совсем не так, как это было до болезни.

– С работой аналогично, вернуться к ней может быть сложно: даже элементарные вещи забываются, концентрация снижается. Некоторые пациенты нуждаются в препаратах, потому что им трудно выполнять работу и обычные дела. Мы рекомендуем витаминотерапию, иногда антиоксиданты. Нужно быть готовым к тому, что для восстановления понадобится время и, возможно, поддерживающая терапия, – заключила врач.

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