Невролог рассказала, как быстрее справиться с утомляемостью после COVID-19

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Самое распространённое неврологическое нарушение, на которое жалуются 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию (причём даже в лёгкой форме), – астенический синдром. Это состояние, при котором у человека отмечается чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость, перепады в настроении, преобладание негативного настроения.

Как с этим справиться, рассказала российский врач-невролог Сарижат Абдуллаева.

– Самое частое, что мы видим в амбулаторной практике – это астенический синдром. Больной, как правило, не может длительное время заниматься как физическим, так и умственным трудом. Часто пациенты жалуются на “мозговой туман” – снижение концентрации внимания, сложности с выполнением каких-либо задач. Все эти симптомы мы видим, в том числе, и у молодых пациентов, – отметила доктор.

Тем не менее, по её словам, когнитивные нарушения чаще отмечаются у пациентов пожилого возраста, а также у тех пациентов, у кого коронавирусная инфекция протекала в более тяжёлой форме, и в особенности у тех, кто в остром периоде находился на ИВЛ или получал кислородную поддержку.

Ещё один частый признак постковидных нарушений – головная боль. На неё жалуются даже те люди, кто до заболевания COVID-19 с этим не сталкивался.

Специалист успокаивает: некоторые состояния проходят самостоятельно с течением времени. Чаще всего это касается нарушений обоняния и вкуса.

– Но, чтобы ускорить выздоровление, важно, помимо выполнения медикаментозных назначений врача, следовать рекомендациям по здоровому образу жизни, сбалансированному питанию. Нужно быстрее вернуться к физической активности, начав с обычных прогулок на свежем воздухе, наладить сон. Хорошо поддерживают привычные оздоравливающие процедуры – например, массаж, который можно делать и самостоятельно. Своевременное выявление истинных симптомов постковидного синдрома, грамотная терапия и адекватная реабилитация помогут справиться с этими нарушениями, – заключила невролог, пишет rg.ru. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.