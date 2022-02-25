Невролог рассказал о возможных реакциях нервной системы на страх перед COVID-19

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Завотделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Денис Захаров рассказал о возможных реакциях нервной системы на ситуацию с распространением COVID-19.

– Если человек принимает элементарные меры профилактики, сделал прививку, носит маску в общественных местах и тем самым снижает риск заболеваемости, по крайней мере в тяжёлой её форме, он компенсирует страх и продолжает жить дальше. Это страх продуктивный. Если же ничего не помогает и ещё пошли психоневрологические изменения — нарушается сон, начинаются проблемы с давлением, расстройство желудка, вегетативные проявления в виде потливости, снижение памяти и внимания, — это тревожные симптомы, при них нужна помощь специалиста, — объяснил он.

Врач напомнил: страх — это эмоциональное состояние, свойственное любому живому существу. Отчасти страх, беспокойство, тревога — движущие силы эволюции, они заставляют человека стремиться к новому, что-то изобретать. Если же страх становится деструктивным и негативно влияет на качество жизни, специалист рекомендует консультироваться о своём состоянии только у врачей: терапевта, кардиолога, невролога. Здоровый образ жизни и физические нагрузки в виде прогулок, скандинавской ходьбы добавят оптимизма и крепости нервной системе, пишет iz.ru.

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