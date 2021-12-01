Невролог рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему

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У 36,4% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, отмечаются неврологические последствия заболевания.

– В большинстве случаев – у 33,7% пациентов – это нарушение функции мышц, слабость, снижение двигательного контроля, – рассказала главврач тюменского лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева.

Также медики в более чем 27 процентах случаев диагностируют цереброваскулярные болезни (нарушение кровообращения сосудов мозга), а в 19,4% – энцефалопатию (диффузное нарушение функции головного мозга). Как говорят специалисты, COVID-19 нейротропен: он может поражать нервные клетки, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы, напрямую “ломает” структуры головного мозга. Например, лимбическую систему, которая отвечает за эмоции и способность к усвоению новых знаний, а её важнейшая часть – гипоталамус – за долгосрочную память, обработку и хранение пространственной информации.

– Повреждение вагуса (блуждающего нерва) вызывает вегетативную дисфункцию с тахикардией, аритмией, артериальной гипотензией. Начинаются проблемы со сном, подобие панических атак, тревожные расстройства, – перечисляет врач.

Вирус остаётся в организме надолго и успевает “натворить дел”. Так, у пациента могут начаться мигрени, депрессия. Постоянно или периодически у человека могут возникать слабость, одышка, апноэ, обонятельные галлюцинации, искажение вкуса, потеря памяти, “туман в голове” и множество других неприятных и отчасти опасных симптомов, которые могут длиться от нескольких недель до месяцев, пишет rg.ru. Поэтому медики отмечают важность реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. В зависимости от показаний это может быть дыхательная гимнастика, аэробика и прочие физические нагрузки, иногда – занятия с психологом.

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