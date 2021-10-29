Невролог раскрыла влияние COVID-19 на память

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Российский врач-невролог Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни.

По словам Бояриновой, коронавирус является длительно воздействующим источником стресса. Болезнь вызывает повышенную тревожность, снижает настроение, а также ухудшает память и другие познавательные функции, пишет lenta.ru.

Факты уменьшения объёма коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века, — заключила невролог.

Эксперт добавила, что коронавирус нейротропен: при попадании в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине он напрямую способен повреждать разные структуры головного мозга. Среди них — лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие.

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