Невролог перечислила ухудшающие работу мозга продукты

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Чрезмерное употребление отдельных продуктов может негативно влиять на мозговую деятельность. Об этом предупредила кандидат медицинских наук и врач-невролог российской лаборатории Екатерина Демьяновская.

В частности, для мозга вреден переизбыток соли в рационе: это способствует повышению давления и может привести к артериальной гипертензии или гипертонии, пишет iz.ru.

При гипертонии не только уменьшается просвет сосудов, но и постепенно сокращается их количество в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка мозговой кровоток обедняется, поэтому артериальная гипертензия — серьёзный фактор риска развития деменции, — отметила врач.

Чтобы сохранить здоровье, Демьяновская рекомендовала не увлекаться продуктами с высоким содержанием солей, к которым относятся домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады, соевый соус, сушёная рыба и чипсы. Также невролог призвала соблюдать умеренность при употреблении животных жиров. С одной стороны, они стимулируют выработку важных нейромедиаторов, регулирующих настроение, аппетит, сон, память. Однако в большом количестве жирная пища может спровоцировать атеросклероз — серьёзное заболевание, при котором из-за жировых отложений на стенках сосудов нарушается кровоснабжение головного мозга.

Конечно, полностью переходить на обезжиренные продукты нежелательно. Важно следить за питанием и контролировать уровень холестерина в крови, — пояснила специалист.

Врач добавила, что на мозг пагубно влияют жёсткие ограничения в еде. Данный орган работает без остановок и постоянно нуждается в энергии, поскольку не формирует собственных резервов. Для мозга вредны длительные перерывы между приёмами пищи, а также недостаток витаминов и микроэлементов.

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