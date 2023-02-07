Невролог перечислил симптомы ранних стадий инсульта

К числу признаков предынсультного состояния относятся остро возникшее головокружение, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, предобморочное состояние или потеря сознания, нарушение зрения, двоение в глазах. Свидетельствовать о недуге также могут внезапная острая головная боль, забывчивость и амнезия, приступы эпилепсии, дискомфорт за грудиной, ощущение перебоев в работе сердца и нестабильное давление.

По словам врача, очень важно заметить неврологические симптомы и своевременно обратиться за медицинской помощью. Вышеперечисленные симптомы могут говорить о различных заболеваниях, точно диагностировать которые сможет только специалист.