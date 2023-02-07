Невролог перечислил симптомы ранних стадий инсульта

Невролог перечислил симптомы ранних стадий инсульта

Симптомы, которые могут предшествовать инсульту на ранних стадиях, перечислил врач-невролог Игорь Мацокин, сообщает агентство «Прайм». По словам медика, инсульту предшествует утрата организмом какой-либо функции. 

– Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт, – это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией, – сказал эксперт.

К числу признаков предынсультного состояния относятся остро возникшее головокружение, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, предобморочное состояние или потеря сознания, нарушение зрения, двоение в глазах. Свидетельствовать о недуге также могут внезапная острая головная боль, забывчивость и амнезия, приступы эпилепсии, дискомфорт за грудиной, ощущение перебоев в работе сердца и нестабильное давление.

По словам врача, очень важно заметить неврологические симптомы и своевременно обратиться за медицинской помощью. Вышеперечисленные симптомы могут говорить о различных заболеваниях, точно диагностировать которые сможет только специалист.

Невролог добавил, что прямые признаки инсульта – это слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, сложности в произнесении слов или восприятии речи, полное или частичное отсутствие зрения.

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