Невролог перечислил симптомы ранних стадий инсульта

Симптомы, которые могут предшествовать инсульту на ранних стадиях, перечислил врач-невролог Игорь Мацокин, сообщает агентство «Прайм». По словам медика, инсульту предшествует утрата организмом какой-либо функции.
– Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт, – это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией, – сказал эксперт.
Невролог добавил, что прямые признаки инсульта – это слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, сложности в произнесении слов или восприятии речи, полное или частичное отсутствие зрения.
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