Невролог объяснил ухудшение когнитивных способностей после COVID-19

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Коронавирус влияет на сосуды головного мозга, из-за этого у переболевшего COVID-19 человека наблюдается ухудшение когнитивных способностей. Так объяснил подобный побочный эффект от перенесённой инфекции российский врач-невролог Александр Будик.

У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга, — заявил Будик.

Эксперт добавил, пишет lenta.ru, что из-за инфекции кровь человека становится более вязкой — это также влияет на кровоснабжение. Врач может восстановить когнитивные функции, однако к специалисту надо вовремя обратиться. Невролог посоветовал сходить на приём дважды: сразу после COVID-19 и через некоторое время после заболевания. По его словам, так медик сможет исключить ухудшение состояния пациента.

Ранее учёные выявили необратимое снижение интеллекта у переболевших COVID-19. По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet, когнитивные способности могут ухудшиться даже после лёгкой формы коронавируса.

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