Невролог дала советы для лёгкого возвращения на работу после отпуска

Невролог дала советы для лёгкого возвращения на работу после отпуска

После отпуска перестройка на рабочий лад становится серьёзной проблемой. Как быстрее и легче адаптироваться к трудовым будням, рассказала kp.ru заведующая неврологическим отделением Московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Наталья Сатаева.

По её словам, отпуск рекомендуется брать минимум на две недели, чтобы организм успел полноценно отключиться от работы и отдохнуть. Невролог отметила, что отточенные до автоматизма каждодневные действия (подъём, дорога на работу) после отпуска становятся нагрузкой. Напряжение ощущаются примерно неделю, к началу второй большинство людей уже полностью адаптируется.

– Начните за несколько дней до окончания отпуска возврат к прежнему режиму утреннего подъема и отхода ко сну. Лучшее время для выхода на работу – середина недели, среда или четверг. И не набирайте сразу гору работы, «чтобы быстрее погрузиться в процесс». Наоборот, это усилит стресс, – заявила специалист.

Сатаева добавила, что будни можно разбавлять приятными воспоминаниями о ярких моментах: пересматривать снимки, делиться впечатлениями с коллегами и друзьями.

Кроме того, полезно радовать себя десертами из фруктов и горького шоколада – это способствует выделению «гормонов радости».

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