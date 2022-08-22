Невролог дала советы для лёгкого возвращения на работу после отпуска

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После отпуска перестройка на рабочий лад становится серьёзной проблемой. Как быстрее и легче адаптироваться к трудовым будням, рассказала kp.ru заведующая неврологическим отделением Московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Наталья Сатаева.

По её словам, отпуск рекомендуется брать минимум на две недели, чтобы организм успел полноценно отключиться от работы и отдохнуть. Невролог отметила, что отточенные до автоматизма каждодневные действия (подъём, дорога на работу) после отпуска становятся нагрузкой. Напряжение ощущаются примерно неделю, к началу второй большинство людей уже полностью адаптируется.

– Начните за несколько дней до окончания отпуска возврат к прежнему режиму утреннего подъема и отхода ко сну. Лучшее время для выхода на работу – середина недели, среда или четверг. И не набирайте сразу гору работы, «чтобы быстрее погрузиться в процесс». Наоборот, это усилит стресс, – заявила специалист.

Сатаева добавила, что будни можно разбавлять приятными воспоминаниями о ярких моментах: пересматривать снимки, делиться впечатлениями с коллегами и друзьями.

Кроме того, полезно радовать себя десертами из фруктов и горького шоколада – это способствует выделению «гормонов радости».

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