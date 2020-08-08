“Невосполнимая утрата”: президент выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Хармелина

“Невосполнимая утрата”: президент выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Хармелина

Сегодня после продолжительной болезни скончался известный театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель Государственного драматического молодёжного театра “С улицы Роз” Юрий Хармелин.

Театр “С улицы Роз” более 40 лет радует нас прекрасными постановками, и основная заслуга в этом безусловно принадлежит Юрию Аркадьевичу, отметил на своей странице в соцсети глава государства. Игорь Додон напомнил, что в 2018 году он вручил ему высшую награду Молдовы – Орден Республики.

Культура нашей страны понесла невосполнимую утрату! Выражаю родным и близким Юрия Хармелина свои глубокие соболезнования, – отметил президент.

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