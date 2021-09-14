Невоенная война

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О монографии, которая разносит в пух и прах идолов современного общества

В июле была издана книга политолога Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». Данное издание получило много положительных откликов. Одну из рецензий написал политолог и публицист Юрий Рошка.

«АиФ в Молдове» решила опубликовать эту рецензию на монографию нашего коллеги.

Пойти против течения

На довольно скудном ландшафте ценных политологических исследований в Республике Молдова единственным в своём роде является Богдан Цырдя, который многие годы прилагает усилия по анализу феномена гражданского общества с другого ракурса, а не с того, которого придерживается хор грантоедов, превративших продвижение идеологии внешних спонсоров в ремесло. Так что настоящая работа являет собой движение против течения, «против шерсти», представляя глубоко критическое описание феноменов, связанных сегодня с концепцией гражданского общества.

Как и полагается при написании академической монографии, автор показывает исторические истоки и даёт теоретическое обоснование идеи гражданского общества, используя множество особо ценных источников, которые придают состоятельности и релевантности его подходу.

Богдан Цырдя, исследуя его появление на начальном этапе ещё в советский период, использует и здесь впечатляющее количество научных работ, исторических документов и периодических изданий, которые освещают фактологию, рассматриваемую с совершенно иной точки зрения, чем мы привыкли смотреть в то время.

Вначале было инакомыслие

Автор связывает проявление гражданского общества при советской власти скорее с инакомыслием по отношению к коммунистическому режиму, имеющим двоякое значение: противодействие авторитарному государству, но также и восстание против этнокультурной ассимиляции, продвигаемой советской властью.

Но самая содержательная и обширная часть его монографии связана с постсоветским периодом и особенно с реалиями последнего десятилетия и тем, когда само понятие гражданского общества трактовалось иначе, чем в известном ранее общепринятом виде. Цырде удаётся запечатлеть динамику этого явления с помощью тщательных исследований и таланта опытного автора.

Крушение советского колосса и демонтаж всей его политико-экономической, социокультурной и, в более широком смысле, цивилизационной системы фактически означали громкую победу коллективного Запада над геополитическим и идеологическим соперником на Востоке. Таким образом, холодная война привела не только к поражению советского блока, но и к полному невоенному завоеванию восточного пространства победоносными западниками.

Господство с «человеческим лицом»

Парадоксально или нет, но распад «империи зла» и исчезновение коммунизма означал не только крах политико-идеологической системы, воплощённой в соответствующей государственной надстройке, но и колонизацию народов бывших коммунистических стран. Приветствуя с распростёртыми объятиями оккупантов, которые на этот раз прибегли к хитрости и обману как к оружию войны, не прибегая к вооружённой силе, декоммунизированные народы подпали под иностранное господство «с человеческим лицом», хорошо замаскированное очаровательной идеологией западного гедонизма.

Именно эту меняющуюся реальность показывает Богдан Цырдя. А внушительный объём документов, финансовых отчётов, публичных заявлений, надёжно проанализированных и привязанных к контексту автором, наглядно подтверждает наличие заранее разработанного плана подчинения стран нашего региона западными центрами влияния. Суметь объять целое и обладать даром раскрыть обширную картину событий в нашей области может только тот, кто наделён отличной теоретической подготовкой и способностью к синтезу, необходимой для проведения такого масштабного исследования.

Что ускользает от большинства принадлежащих к когорте аналитиков, комментаторов и претендующих на право называться экспертами в области политики, так это именно широкое видение исторического масштаба, сосредоточенное на твёрдых научных тезисах и местной глубокой аксиологической системе, что полностью характерно для нашего автора. Ему удаётся преодолеть фрагментарную оптику, идеологическую наивность и провинциальные комплексы, которые «обесценивают» так много людей, ограниченных в сфере политического анализа. С этой точки зрения мы могли бы сказать, что видение Богдана Цырди очень близко к видению суверенного интеллектуального течения в западных странах нашего континента. Они проводят чёткое различие между концепциями Запада и Европы, отвергают американскую гегемонию, превосходство брюссельской бюрократии, капитализм свободной торговли и спекуляций, будучи глубоко привязанными к ценностям национального государства, столь уязвимым в эпоху глобализма.

Рентгенография механизмов колонизации

Самым ценным аспектом этой книги является тщательная рентгенография механизмов колонизации государства в условиях глобализма с помощью армий наёмников, входящих в чрезвычайно обширную сеть неправительственных организаций. Именно массовое проникновение во все слои общества целого сонма персонажей с бесконечным количеством щупалец обеспечивает иностранное господство над нашей страной и нашим народом. Как, впрочем, и всех народов мира, в том числе и американского, который стал первой жертвой глобалистской плутократии.

Это цивилизационное цунами будет легче расшифровать, если мы посмотрим на саму его суть. Тот тип общества, которое с Запада вылилось на весь мир с силой потопа (а исключения лишь подтверждают правило), по праву называют «цивилизацией денег». А поскольку бывшие коммунистические общества (эти новые территории, связанные с Третьим миром) находятся в экономической разрухе, те, кто являются держателями мирового богатства, хозяева денег, прибегли к данному оружию массового уничтожения, самому эффективному в истории человечества, – деньгам. Потому что само создание целого роя НПО не имело бы никакого эффекта без их постоянной и обильной подпитки со стороны так называемых филантропов. Как я уже говорил, именно в этом заключается самая ценная часть работы г-на Цырди: сбор и тщательное исследование источников финансирования того, что он называет НПО-кратией.

В современную эпоху классические войны практикуются только в случае форс-мажорных обстоятельств, когда другие средства достижения тех же целей оказываются неэффективными. Мы живём в эпоху агрессии другого типа. Сегодня в моде невоенные вой-ны. Вот некоторые виды этого глобального многомерного явления: когнитивная война, медиавойна, психологическая война, экономическая война, парадигматическая война или, в более широком смысле, цивилизационная война.

Даже если автор необязательно использует эти термины, из контекста мы можем легко сделать вывод, что внешний враг Республики Молдова воплощён в коллективных внешних игроках, географически базирующихся на Западе, но так же подавляющих народы этого региона. И здесь у любого человека с минимумом подготовки и морального чутья в любой стране мира будет схожая точка зрения. Цырдя рассматривает как негосударственные организации, среди которых наиболее зловещей и актуальной является мафия Сороса, так и ряд американских или европейских правительственных органов, но все они в равной степени принадлежат к инструментам того, что подразумевается под понятием «глубинное государство», или корпоратократия.

Кроме того, в литературе западных стран есть множество научных работ, исследующих это явление. И г-н Цырдя показывает хорошее знание этой области. Настоящая книга помогает нам не только выявить механизмы проникновения в общество сетей Сороса и других, связанных с ними, но и даёт возможность узнать «героев невидимого фронта», порабощённых иностранными интересами, враждебных нашим национальным интересам. Списки, фигурирующие во всяких публичных обращениях, без преувеличения можно назвать списками национального позора. Но вместо заслуженного публичного позора эти агенты иностранного влияния (их нужно назвать самыми подходящими и точными терминами) предстают перед нами как положительные персонажи и даже больше. Давайте посмотрим, как же получается, что некоторые наёмники самого мелкого пошиба, купленные на иностранные деньги, чтобы расшатывать самые основы нашего государства, религиозные и культурные традиции народа, национальную экономику и общественную нравственность, умудряются сохранять свою «ауру» честности и даже общественной пользы…

Миф о процветающем Западе

Самая важная часть, гарантирующая успех операции по проникновению агентов-вредителей из армии НПО, серьёзно заражающих тела и души людей, – это миф о процветающем Западе, превосходящем все другие цивилизации, представляющем собой земной рай и кульминацию утверждения человека на Земле, куда должны, как мотыльки на свет, лететь все страждущие мира. Эта задача была решена «мастерами доминирующего дискурса» ещё во времена коммунизма. Через массовую культуру, которая полностью проникла на Восток и соблазнила «закрытые общества» культом кричащего гедонизма, обогащения, полного раскрепощения, сексуальности и нарушения граней приличия. Так что с падением коммунизма народы побеждённого Востока уже были подготовлены с наив-ным энтузиазмом перенять всё, что приходило с Запада. Другими словами, именно «западомания» гарантирует успех самозванцам и проходимцам из неправительственного сектора, служащим чужим интересам. Эта интеллектуальная болезнь продолжает сеять хаос в нашей жизни.

И поскольку три десятилетия после коммунизма были сполна использованы западными социальными инженерами, которым удалось сформировать коллективный разум покорённых народов, особенно молодёжи, остальное уже было делом техники. Таким образом, коррупция и вербовка местных кадров на службу западным хозяевам осуществляется беспрепятственно. Ещё одним фактором, позволившим подчинить народы, попавшие под новую и доселе неизвестную в истории форму иностранного господства, было введение во всех бывших коммунистических странах конституционных норм, устанавливающих верховенство международных актов над национальными законами. А чтобы гарантировать эффективность всей этой армии наёмников на местах, был принят закон, разрешающий неограниченное зарубежное финансирование НПО и прессы. Именно эти деньги, текущие к ревностным исполнителям приказов, исходящих от врага, замаскированного под личиной благодетеля, бесконечно умножают армию тех, кто стремится вписаться в это позорное занятие, прикрытое добрыми намерениями. Поскольку это и есть тот дискурс, который непрерывно исходит от представителей инородцев. Общественные интересы и общее благо – вот всё, что волнует этих волков в овечьей шкуре.

Юрий Рошка

P.S. Книгу можно приобрести в сети магазинов Librarius и Biblion на молдавском и русском языках.

Самым ценным аспектом этой книги является тщательная рентгенография механизмов колонизации государства в условиях глобализма с помощью армий наёмников, входящих в чрезвычайно обширную сеть неправительственных организаций. Именно массовое проникновение во все слои общества целого сонма персонажей с бесконечным количеством щупалец обеспечивает иностранное господство над нашей страной и нашим народом.