Невоенная война – 2

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О монографии, которая разносит в пух и прах идолов современного общества

Продолжение. Начало в № 37.

В прошлом номере «АиФ» мы опубликовали первую часть рецензии политолога и публициста Юрия Рошки на книгу Богдана Цырди «Гражданское общество в Молдове: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны».

Сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение рецензии на монографию нашего коллеги.

Опухоль на теле государства

Таким образом, Богдан Цырдя раскрывает всю корыстную сущность любителей, проституирующих в роскошных условиях и сохраняющих при этом лик святых.

Проникновение НПО во все общественные сферы полностью состоялось. Вот ряд примеров из различных областей.

Политика. 1) НПО-кратия установила контроль над обучением партийных активистов, вне зависимости от их ориентации, и для этих целей созданы всевозможные проекты и фонды, промывающие мозги как правым, так и левым активистам.

2) Если какое-либо правительство не полностью подчиняется командным центрам Запада, то вся эта армия грантоедов открывает по нему пропагандистский огонь, проводит антиправительственные демонстрации, которые при необходимости завершаются цветными революциями.

3) То же средство борьбы с интересами местного населения является координатором всех манипуляций, известных как опросы общественного мнения, призванных повлиять на выбор электората.

4) Они также обеспечивают так называемый параллельный подсчёт голосов на выборах, чтобы оспорить результаты, если они не устроят их хозяев, которые им платят.

5) Успех этих субъектов манипулирования общественным мнением гарантирован западной дипломатией и контролируемыми Западом международными организациями, такими как ЕС, Совет Европы и др. Как следствие, поскольку мириады «экспертов» и журналистов, купленных за иностранные деньги, представляют интересы кругов, контролирующих принятие решений на уровне великих западных держав и международных финансово-кредитных организаций, национальные правительства всегда оказываются между молотом и наковальней (между глобалистами и НПОшниками) и лишены самостоятельности при управлении страной. В этом смысле претензии «экспертов» и «независимой прессы» на влияние на официальную политику являются продолжающейся тенденцией к узурпации государственной власти и монополизации права определять курс развития страны.

Экономика. В экономике перед бойцами глобальной плутократии стоит задача продвижения неолиберальной модели, в которой государство сводится к минимальной роли хранителя договорных отношений. Приватизация всего, что составляет национальное богатство: промышленности, сельхозугодий, природных ресурсов, общественных услуг, инфраструктуры и т. д., то есть перехват у государства в пользу иностранных корпораций жизненно важных секторов экономики. Внешнее кредитование как надёжная форма иностранного господства через МВФ, Всемирный банк, Европейский союз, частные финансовые фонды. Свободная торговля как режим международной торговли, который не оставляет шансов для восстановления национальной экономики, превращая её в пространство для вторжения иностранных товаров и капитала и бегства рабочей силы за границу. Культ иностранного инвестора как средство достижения экономического процветания, причём иностранец находится не только на равных с местным предпринимателем, но и в привилегированных условиях. Контроль над денежно-кредитной, бюджетной, налоговой и таможенной политикой со стороны внешних финансово-кредитных структур. Таким образом тотальная экономическая колонизация обеспечивается самой концептуальной моделью, законодательной базой и международными обязательствами страны, поддерживаемыми и даже сакрализованными НПО-кратией.

СМИ. Внешнее финансирование прессы обеспечивает продвижение повестки, навязанной донором. Это просто. Кто платит – тот и музыку заказывает. Именно средства массовых манипуляций и дезинформации обеспечивают господство того, что справедливо называется властью СМИ и/или экспертократией. Сегодня правят уже не политики или государственные деятели, а припудренные барышни с телеэкранов, которые сталкивают лбами высокопоставленных лиц, прикрываясь фальшивым титулом «выразителей общественного мнения». А чиновники и политики послушно приходят на это лобное место и позволяют растоптать и высмеять себя этим пустоголовым и интеллектуально нищим особам с видом моральных менторов. Из-за того же гипнотизирующего эффекта СМИ, особенно телевидения, представители НПО-кратии становятся своего рода гуру, новым духовенством, от вечера к вечеру вещая с экранов, превращаясь в звёзд и получая большое влияние.

НПО проникли не только в политику, экономику и СМИ. Для них ключевой целью является переформатирование всего общества, уничтожение его традиционных основ и скрепов.

Разрушение общества

НПО проникли не только в политику, экономику и СМИ. Для них ключевой целью является переформатирование всего общества, уничтожение его традиционных основ и скрепов.

Медицина. Лоббирование массовых абортов. Таким образом наиболее серьёзное преступление против человека – убийство нерождённого ребёнка – становится делом личного выбора и, что ещё хуже, государственной политики. Подлый и геноцидальный концепт «планирования семьи» есть не что иное, как ложь для прикрытия мобилизации врачей и гражданских активистов на распространение культа абортов. Пропаганда обязательных прививок для детей как форма сокращения численности населения мира путём внесения в организм неизлечимых болезней, которые проявляются со временем и стерилизуют новые поколения.

Образование. Недопущение религиозного образования, которое обеспечило бы приверженность молодого поколения традициям и моральным ценностям. Навязывание гендерной теории, так называемых прав детей, полового воспитания, феминизма как формы отчуждения детской идентичности. Прививка западного патриотизма и еврофанатизма от начальной школы до университетского уровня как формы необъявленной государственной религии или идеологии.

Церковь. Одной из приоритетных и постоянных задач сети наёмников, собранных в НПО и медийных структурах, является беспрестанное наступление на Православную церковь как фундаментальный институт нации, который прокладывает путь к спасению, создаёт систему моральных ценностей и кодекс поведения человека. Одной из обязательных черт, которыми должен обладать потенциальный агент влияния глобалистов, чтобы быть нанятым на их службу, является его неверие, религиозное безразличие, враждебность к духовным традициям нации. Именно НПО-кратия при постоянном соучастии с топовыми СМИ является той чудовищной коалицией, которая ведёт постоянную войну против церкви.

Семья. НПО-кратия как средство продвижения либеральных антиценностей, основанных на индивидуализме, эгоизме, нарциссизме и гедонизме привносит в коллективное сознание миф про индивида-короля, свободного от каких бы то ни было семейных обязательств, будучи вправе оспаривать традиции и авторитет родителей, практиковать сожительство и промискуитет, сделать из развода нечто обыденное и культивировать супружеские измены, пренебрегать инстинктом продолжения рода и материнства, отказываясь от рождения детей. Распад семьи наряду с отдалением от церкви являет собой основные предпосылки для радикального реконструирования индивида, оторванного от общественных норм.

Три кита глобалистов: феминизм, ЛГБТ, права животных

Феминизм. Армия синекуры из НПО в тесном сотрудничестве с коррумпированными СМИ постоянно продвигает вирус радикального феминизма, который уже воспринимается подавляющим большинством людей как нормальное состояние. Речь идёт о разрушении органических, естественных отношений взаимодополняемости между мужчиной и женщиной, которые обычно играют разные социальные роли и в семье, и в обществе. Идеология феминизма вселяет в коллективный разум иллюзию, что социальные роли мужчин и женщин взаимозаменяемы. Феминизм культивирует миф об угнетении женщин мужчинами, причём первые эмансипируются по отношению ко вторым, как пролетариат по отношению к капиталу. Настоящая цель феминизма – вызвать вражду, соперничество, конкуренцию, конфликт между женщиной и мужчиной. Само появление этой идеологии под предлогом предоставления политических прав женщинам преследовало две приоритетные цели: 1) привлечение женщин к работе в качестве наёмных работников (пролетаризация и распад семьи) и 2) превращение женщин в потребителей продуктов и услуг общества потребления. Отсюда прямой эффект этого типа социальной инженерии: маскулинизация женщин и феминизация мужчин как часть более крупной антропологической революции, кульминацией которой будет трансгуманизм как форма необратимой дегуманизации человека и исчезновение человеческого вида в его известном смысле со дня сотворения мира.

Тема ЛГБТ. Этот акроним означает «сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов», как написано в Википедии.

Фактически это девиантная идеология, продвигаемая плутократами, которые контролируют мировое богатство, а значит и повестку дня международных организаций и национальных государств, находящихся под их диктатом. Именно так стало возможным, что в последние несколько десятилетий то, что считалось аномалией, извращением и отчуждением, было навязано как норма, в том числе юридическая, частью международного права и национального законодательства. Распространение идеологии прав человека, воспринимаемой как новая религия западного секуляризма, ещё и на все формы сексуальных отклонений является частью постоянной деятельности сети влияния того, что мы могли бы без преувеличения назвать пятой колонной глобалистских элит. Наш автор ссылается на широкую сеть представителей этих сил в Молдове, которые упорно работают над навязыванием повестки дня ЛГБТ.

Права животных. На огромных уличных баннерах на проспекте Штефана чел Маре долгое время висели фотографии, рассчитанные на то, чтобы задеть чувствительные струны души урбанизированного народа и навсегда нарушить сельские традиции. На нас смотрел щенок с грустной мордочкой, а под картинкой был призыв: «Приютите меня!» Умная уловка социального инженера, направленная на романтическую сентиментальность гражданина, серьёзно отчуждённого от мира образов, в котором он живёт. Отсюда ненормальная политика местных властей, стремящихся обеспечить роскошные условия для бездомных собак.

Бедные жертвы тонких манипуляций никак не могут понять, что на самом деле всё дело в прививании определённой привязанности, не имеющей ничего общего с заботой о животных, а препятствующей заботе о людях. В первую очередь о детях. Обычно человек, который завёл у себя дома собаку или кошку, не особо заботится о ребёнке. Таким путём происходит замена некоторых естественных инстинктов заботы о ближнем на какие-то искусственные привычки, воспринимаемые жертвами как верх благородства и сентиментальной утончённости. Достаточно спросить себя: почему вместо щенка на этих баннерах не было брошенного ребёнка, который смотрел бы на нас с грустью и умолял: «Усыновите меня!» Итак, нас учат больше жалеть собаку, чем ребёнка. И за это соответствующие общественные организации получают большие деньги.

Ремоделирование человека

Все вышеперечисленные сферы и факторы, выступающие в качестве обязательных элементов дорожной карты наёмника, продавшегося за деньги из-за рубежа, нацелены на разрушительное воздействие на любое человеческое сообщество, которое представляет собой народ с определённой традицией и собственной идентичностью. Речь идёт о взломе культурных кодов и замене их серией суррогатов, созданных в западных лабораториях, специализирующихся на методах управления сознанием и ремоделирования человека. Именно это мы должны учитывать, раскрывая понятие «открытое общество», концептуализированное Карлом Поппером, наставником монстра в маске филантропа Джорджа Сороса, в его книге «Открытое общество и его враги».

Постоянное расширение допустимых пределов антропологических трансформаций, на которое нацелено идеологическое течение, называемое культурным марксизмом, являющееся прерогативой глобалистской элиты, происходит под прикрытием казалось бы безобидной концепции толерантности. Она допускает сакрализацию феминизма, повестки ЛГБТ, иммиграции, но и демонизацию суверенитета, экономического патриотизма, религиозных ценностей и национальных традиций, нападая на всех, кто не хочет капитулировать перед западным идеологическим катком, которым управляет синекура из НПО.

Власть ничтожеств

Ещё одна ценность этой книги заключается в выявлении механизма перемещения кадров из сектора НПО в политические партии и институты государственной власти. Таким образом, используя распространившуюся по всей стране паутину из «элитных войск» НПО и прессы, зависящих от иностранного финансирования, западные центры влияния умудряются лепить высокопоставленных политиков из всякого рода ничтожеств, не имеющих никаких компетенций или личных заслуг. Именно этих политических призраков, этих дистанционно управляемых клонов мировой олигархии, этих бесцветных, «никаких» персонажей держат на переднем плане и фотографируют вместе с различными западными политическими фигурами, чтобы раздуть их рейтинг. Именно эти призраки, десантированные на вражескую территорию (то есть в национальную политическую среду), которая должна быть взята под контроль в интересах захватчика, вписываются в типичный образ евроэнтузиаста, чей дискурс сводится к мантре об интеграции в ЕС и в НАТО. Убрать слово «интеграция» из послания этих попугаев означает приговорить их к политическому забвению и безвозвратно сдуть их имидж.

Неоспоримое достоинство этой работы заключается в тщательной дешифровке, при помощи впечатляющего числа документов, тех рычагов, которые позволяют глобалистским элитам взять под контроль общество и подорвать независимость государств в условиях глобализма.

Юрий Рошка