Невоенная оккупация Молдовы

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Об инструментах внешнего управления РМ

В июле была издана книга политолога Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны», которая получила много положительных отзывов. Одну из рецензий написал известный российский учёный, доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Яковлевич Лаврёнов.

«АиФ в Молдове» решила опубликовать эту рецензию на монографию нашего коллеги Б. Цырди.

Что такое гражданское общество?

Книга известного молдавского политика Б. Цырди, депутата парламента от фракции Партии социалистов (с 2014 г.), получила большой резонанс в общественно-политической жизни и медийном пространстве Молдовы. Это обусловлено не только актуальностью темы исследования, циркулирующей в СМИ, но и внушительной документальной базой, реконструирующей деятельность неправительственных организаций (НПО) Молдовы в историческом измерении.

Важно, что книга носит не только публицистический, но и научный характер. Автор уделил немало внимания рассмотрению изменчивой сущности гражданского общества как сложного динамичного феномена. Над этими проблемами люди размышляют не одно столетие. Долгое время понятие «гражданское общество», следуя древнегреческой традиции, отождествлялось с государством. Различающиеся интересы между общественными и государственными институтами стали идентифицироваться лишь в период Нового времени (в трудах Г. Гроция, Д. Локка, И. Канта, Г. Гегеля и др.). Под гражданским обществом, с определёнными нюансами, мыслители Нового времени стали понимать независимую от государства особую сферу жизни общества: экономические, семейные, этнические, культурные и иные отношения, за исключением политических.

В последующем в сферу действия гражданского общества стали включать политические отношения, поскольку различные группы интересов так или иначе пытались заставить государство служить обществу, а не наоборот. В свою очередь гражданское общество стало дополнять государство там, где последнее было не в состоянии удовлетворить потребности наиболее уязвимых слоёв населения – через волонтёрское движение, благотворительные организации и др. Государство, нуждаясь в институтах гражданского общества, было также заинтересовано в усилении правовых начал в деятельности гражданского общества, в создании благоприятных условий для развития малого бизнеса, поддержке наиболее эффективных институтов гражданского общества и др.

О том, что представляет НПО-кратия у власти, граждане Молдовы могут легко убедиться на примере соседней Украины. С приходом в 2019 г. «птенцов гнезда Сороса», в соответствии с рекомендациями МВФ и положениями Соглашения об ассоциации с ЕС, был повышен пенсионный возраст, выросли тарифы на коммунальные услуги, медицинская система преобразована в трёхуровневую, где лишь первичный уровень – бесплатный.

На службе у доноров, а не народа

Однако в Молдове, как показал Цырдя, взаимодействие государства и гражданского общества приняло ярко выраженный деформированный характер. НПО за счёт внешнего финансирования вовлечены в острую борьбу за власть в ущерб своему главному предназначению, направленному на решение общественно-полезных целей. Свидетельство этому – новый закон о деятельности неправительственных организаций, принятый в июле 2020 года. Особой нужды в этом законе не было, поскольку в Молдове уже действует закон об общественных объединениях (от 19 мая 1995 г.), где чётко расписано, кто и как может их организовать, какие цели и задачи они должны решать.

Ответ на вопрос, почему появилась потребность в дополнительном законе об НПО, содержится в его содержании. Новизна документа заключается не только и не столько в снятии запрета для НПО на любую разрешённую для бизнеса экономическую деятельность без уплаты налога с дохода, а в том, что НПО получили возможность на легальной основе оказывать открытую поддержку политическим партиям. Они могут наблюдать за ходом выборов, проводить социологические опросы, организовывать дебаты кандидатов и др. До этого Конституционный суд разрешил политическим партиям организовывать свои НПО.

В реальной политике, как убедительно продемонстрировал в своей книге Б. Цырдя, это приводит к политической ангажированности ряда НПО. Примечательны аргументы, подтолкнувшие депутатов к принятию закона. Правая оппозиция и представители молдавских НПО увязывали принятие этого документа с предоставлением Молдове макрофинансовой помощи из ЕС в размере €30 млн.

В ходе президентской кампании-2020 ряд НПО, объединённых в так называемую сеть Сороса, активно влияли на политический процесс, став, по выражению Цырди, настоящей «пропагандистской армией», навязывающей населению политические предпочтения в пользу М. Санду. Среди них Ассоциация независимой прессы, Центр юридических ресурсов, «Медиа-Альтернатива», Promo-Lex, IDIS «Viitorul», Центр журналистских расследований, Центр независимой журналистики и ряд других. При этом, по оценке автора, финансовые отчёты ряда этих НПО или не публиковались вообще (НПО APEL, WatchDog), или это делалось со значительным опо-зданием. В книге представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в размере миллионов евро и долларов. Среди доноров – Фонд Сороса, американский Национальный фонд демократии (NED), Европейский фонд демократии (EED), фонд Конрада Аденауэра и другие, которые способствовали созданию в Молдове сети Сороса примерно из 100 НПО (в настоящее время в Молдове зарегистрированы около 14 тыс. НПО).

В декабре 2017 г. Госдепартамент США объявил тендер на организацию и проведение в Молдове программы «по поддержке независимых СМИ». В марте 2018-го стартовала профинансированная Госдепартаментом США программа грантов для неправительственных организаций, в задачу которых входит «восстановление уверенности в европейском пути Молдовы». Центр документирования НАТО инициировал программу «Журналистика в области защиты и безопасности».

По оценке Б. Цырди, в интересах Запада работают более 105 СМИ и новостных порталов. К избранной группе НПО (баронов, как их окрестил Б. Цырдя) относятся более 100 организаций. По оценке автора, в период с 1990 по 2018 г. внешние доноры из США и ЕС профинансировали эту группу НПО на сумму свыше $1 млрд. Благодаря столь мощной финансовой подпитке НПО, по обоснованному утверждению Цырди, превратились, по существу, в инструмент внешнего управления страной и манипулирования общественным мнением. Этим дело не ограничивается. Любые серьёзные попытки национально-государственных сил защитить суверенитет Молдовы сталкиваются с угрозой организации очередной цветной революции. Силы для этого есть: «добровольческая армия НПО», по оценке Цырди, насчитывает свыше 80 тыс. добровольцев. Именно эти обстоятельства заставили Иона Кику, в бытность его премьер-министром, заявить, что через деятельность некоторых НПО страна может потерять независимость.

Проникновение баронов НПО во власть

По мнению Цырди, в настоящее время отделить представителей либеральных и правых партий от персонала НПО не представляется возможным, потому их спонсоры воспринимают поражение своих партнёров на внутриполитическом уровне как собственное поражение. Отсюда и совершенно неприкрытая агитация за определённые кандидатуры на предстоящих выборах. На победу правых брошены все силы «постмодернистской армии», как назвал этот альянс Богдан Цырдя.

В ходе недавней президентской кампании НПО активно вмешивались в политический процесс, рекламируя М. Санду. Её победа стала знаковым событием для ряда НПО. Примечательно, что не только Санду, но и вся верхушка партии «Действие и солидарность» – представители НПО – связаны с Фондом Сороса и другими западными сетями влияния. Теперь, при поддержке Санду, они стремятся проникнуть во властные структуры. Некоторых из них М. Санду уже успела внедрить в Высший совет безопасности, обеспечив им доступ к секретной информации. Впрочем, практика, когда ряд функционеров политических партий, депутатов парламента, министров, прокуроров начинали свою карьеру в НПО и, наоборот, оказавшись не у дел, они переходят в структуры международных фондов и «свободных» СМИ, сложилась в Молдове давно.

НПО и войны против культуры

Помимо активного участия в избирательных кампаниях, НПО задействованы на первых ролях в продвижении пресловутых европейских ценностей: «прав человека», «развития свободной журналистики», «гендерного равенства», защиты «меньшинств» и др. Так, на пропаганду ЛГБТ молдавская НПО Genderdoc получила от иностранных фондов свыше $400 тыс., а Женский правовой центр – свыше полумиллиона долларов. Эти и им подобные НПО активно лоббируют ратификацию Стамбульской конвенции ПАСЕ, которая под видом борьбы с насилием в семье продвигает гендер как социальную конструкцию (то есть право выбора человеком половой принадлежности).

О том, что представляет НПО-кратия у власти, граждане Молдовы могут легко убедиться на примере соседней Украины. С приходом в 2019 г. «птенцов гнезда Сороса», в соответствии с рекомендациями МВФ и положениями Соглашения об ассоциации с ЕС, был повышен пенсионный возраст, выросли тарифы на коммунальные услуги, медицинская система преобразована в трёх-уровневую, где лишь первичный уровень – бесплатный.

В свою очередь Молдова в 2019 году уже получила от «иностранных инвесторов» весточку в виде «Белой книги реформ» с требованием предоставить право купли-продажи сельхозугодий юридическим лицам с полным или частичным иностранным уставным капиталом.

Ничего личного – просто геополитика

Реакция Фонда Сороса на книгу Богдана Цырди была предсказуемой. Автора обвинили в грубых нападках на гражданское общество Молдовы, инсинуациях в адрес некоторых видных деятелей НПО в Молдове. За этим последовала привычная риторика о том, что «господину Цырде не нужна поддержка гражданского общества, независимой прессы, культуры и предпринимательства, людей, защищающих права человека…». Не остался в стороне и посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко, который также поспешил выразить озабоченность в связи с «нападками на гражданское общество и независимые СМИ». Снова прозвучала навязчивая мантра: «Для любого государства, которое считает себя демократическим и современным, сильное и динамичное гражданское общество, а также независимые СМИ являются необходимыми элементами, которые обеспечивают прогресс, развитие, прозрачность и расширяют возможности граждан». Проблема заключается в том, что за этими прекраснодушными словами скрывается жёсткий геополитический интерес, стремление Запада окончательно включить Молдову в сферу своего влияния.

В книге Б. Цырди не критикуются НПО как таковые – речь идёт об использовании НПО в качестве инструмента политического влияния зарубежных государств на Молдову, что выхолащивает саму суть неправительственных организаций как важнейшего института гражданского общества, предназначенного решать общественно значимые цели.

В пределах красных линий

При этом в тех государствах, которые реализуют «продвижение демократии» в Молдове, зорко следят за тем, чтобы в их странах НПО не переходили красной линии. Речь идёт не об их запрете, а об определении жёсткого регламента их деятельности. Подобная модель, в частности, давно уже действует в США, где ещё в 1939 г. был принят соответствующий закон об иностранных агентах. Законы, обязывающие НПО ежеквартально отчитываться о суммах, полученных из-за рубежа, действуют в Израиле. Игнорирование этого требования предполагает крупные штрафы. В Австралии НПО, получающие иностранное финансирование, обязаны подробно раскрывать свою деятельность в публичном реестре.

В 2017 г. Венгрия приняла закон о прозрачности организаций, получающих поддержку из-за рубежа. И даже в Нигерии в том же году был принят закон, ограничивающий иностранное финансирование неправительственных организаций.

Автор по этому поводу справедливо отмечает, что в Молдове давно уже пора ввести контроль над подобными неправительственными организациями, которые должны скрупулёзно отчитываться о целях, на которые были получены соответствующие средства, и ни в коем случае не подменять политические партии.

Что касается упрёков ряда читателей в том, что в книге приведены недостоверные данные относительно размеров финансирования НПО, то этот вопрос не носит принципиального характера – главное то, на что ушли деньги. Важно и другое – в борьбе за внешние гранты политизированные НПО оттесняют на задний план другие НПО, которые, возможно, всерьёз хотели бы заниматься своим главным предназначением – общественно-полезными делами. Тем самым выхолащивается сама суть гражданского общества. А им в Молдове есть чем заняться…

Их энергию да в нужное русло…

Молдова – вторая по бедности страна в Европе (последнее место занимает Косово). Порядка 2/3 населения страны, по утверждению эксперта, находятся по уровню дохода и обеспеченности близко к черте бедности. По этой причине из Молдовы уезжают молодые люди, которые могли бы участвовать в формировании бюджета и отчислять налоги, работать на развитие своей страны, а не других государств. В реформировании нуждается медицина, образование, сфера социального обеспечения. У государства для решения этих насущных задач не хватает ни средств, ни желания. Но прозападные НПО повседневная общественно-полезная деятельность, ориентированная на облегчение положения населения, не привлекает, поскольку это неприбыльное и неблагодарное занятие. Как в своё время сказал по этому поводу великий русский писатель Н. Лесков, «Это труд огромный и почтенный, но неблагодарный. Он требует человека свыше обыкновенных способностей и поглощает его всего; а между тем деятельность его не видна и остаётся почти незамечаемою…».

Очевидно, что книга Б. Цырди представляет и будет представлять интерес не только для действующих политиков и политтехнологов и не только в РМ, но и для рядовых граждан в Молдове. Она призвана стать серьёзным и своевременным предупреждением о тех негативных последствиях, которые может принести для общественного организма агрессивный вирус политиканства под видом институтов гражданского общества.

С. Лаврёнов,

доктор политических наук, профессор