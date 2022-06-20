Невнимательный водитель врезался в мопед: пострадавший в больнице

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ДТП произошло накануне в Слободзее на улице Ленина.

Volkswagen поворачивал на стоянку возле супермаркета. Водитель не уступил дорогу мопеду марки «Дельта», который двигался навстречу. Произошло столкновение. За рулём легковушки находился 63-летний мужчина. Он пояснил: не рассчитал безопасное перед поворотом расстояние, надеялся, что успеет завершить манёвр.

Водителя мопеда госпитализировали. У 63-летнего мужчины перелом ноги и ссадины.

В момент, когда правоохранители оформляли ДТП, со стоянки магазина выезжал Nissan. Житель города, сдавая назад, не рассчитал габариты авто и «зацепил» Volkswagen.

У всех транспортных средств механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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