Невнимательный водитель трактора наехал на легковушку, сдавая назад

Невнимательный водитель трактора наехал на легковушку, сдавая назад

ДТП произошло в селе Подоймица Каменского района. 53-летней водитель трактора, двигаясь задним ходом, наехал на автомобиль марки Saab.

В легковом автомобиле находился 38-летний мужчина. Он рассказал, что не заметил движения спецтехники. К счастью, в происшествии никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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