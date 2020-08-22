Невнимательный водитель спровоцировал цепное ДТП на Ботанике (ВИДЕО)

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Цепная авария произошла накануне днём ​​на пересечении улицы Трандафирилор и бульвара Дечебал в секторе Ботаника.

По данным полиции, столкновение произошло из-за того, что 64-летний водитель Subaru при повороте не уступил дорогу автомобилю Honda. В итоге одна из машин отлетела и задела такси, пишет echipa.md.

К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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