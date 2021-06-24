Невнимательный водитель снёс две опоры ЛЭП и оставил без света полквартала

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Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Слободзея муниципия Бельцы. Водитель скрылся с места ДТП.

По данным полиции, водитель поворачивал налево, но не учёл габариты грузовика и зацепил опору ЛЭП. Столб рухнул и потянул за собой ещё один. В результате были повреждены заборы двух домохозяйств. Кроме того, из-за аварии часть микрорайона осталась без электроэнергии, передаёт realitatea.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Водителю грозит крупный штраф.

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