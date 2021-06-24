Невнимательный водитель снёс две опоры ЛЭП и оставил без света полквартала

Невнимательный водитель снёс две опоры ЛЭП и оставил без света полквартала

Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Слободзея муниципия Бельцы. Водитель скрылся с места ДТП. 

По данным полиции, водитель поворачивал налево, но не учёл габариты грузовика и зацепил опору ЛЭП. Столб рухнул и потянул за собой ещё один. В результате были повреждены заборы двух домохозяйств. Кроме того, из-за аварии часть микрорайона осталась без электроэнергии, передаёт realitatea.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются. Водителю грозит крупный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md