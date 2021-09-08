Невнимательный водитель сбил женщину на “зебре” в Тирасполе

0

ДТП произошло накануне на перекрёстке улиц 25 Октября и Манойлова.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, женщина переходила дорогу на “зелёный”. Водитель Audi при повороте налево её не пропустил, в результате чего произошёл наезд.

Травмы у пострадавшей оказались несерьёзными. Врачи “скорой” оказали ей необходимую медицинскую помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.