Невнимательный водитель сбил женщину на “зебре” в Тирасполе

Невнимательный водитель сбил женщину на “зебре” в Тирасполе

ДТП произошло накануне на перекрёстке улиц 25 Октября и Манойлова.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, женщина переходила дорогу на “зелёный”. Водитель Audi при повороте налево её не пропустил, в результате чего произошёл наезд.

Травмы у пострадавшей оказались несерьёзными. Врачи “скорой” оказали ей необходимую медицинскую помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md