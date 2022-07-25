Невнимательный автовладелец сбил велосипедистку в Тирасполе

Невнимательный автовладелец сбил велосипедистку в Тирасполе

ДТП произошло минувшим вечером на улице Мира.

Девушка ехала на велосипеде по краю дороги. В это время сзади в попутном направлении двигался Volkswagen. Не заметив велосипедистку, 52-летний водитель авто совершил наезд на двухколёсное транспортное средство, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Девушку госпитализировали в отделение смешанной травмы. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга, ушибы лба и голени.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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