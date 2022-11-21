Невнимательный водитель сбил пешехода в Тирасполе

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Авария произошла накануне вечером на перекрёстке переулка Западный и улицы Гвардейской.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед зеброй остановилось такси, чтобы пропустить женщину. Слева, по соседней полосе, двигался “Фольксваген”. Водитель не остановился и сбил тираспольчанку. С его слов, из-за другого авто пешехода он не заметил.

Виновник дорожно-транспортного происшествия сразу же вызвал правоохранителей и “скорую”. У 63-летней горожанки диагностировали закрытый перелом стопы и ушиб грудной клетки.

Водителя “Фольксвагена” направили на медицинское освидетельствование, предварительно он был трезв. Инспекторы продолжают разбирательство.

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