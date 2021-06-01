Невнимательный водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

Невнимательный водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

Авария произошла накануне на улице Коммунистической в Бендерах.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель Mercedes не убедился в безопасности совершаемого манёвра при движении задним ходом и сбил пожилую бендерчанку. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы.

Обстоятельства аварии выясняются.

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