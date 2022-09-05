Невнимательный водитель сбил пенсионерку на мопеде

0

ДТП произошло сегодня в Слободзее.

За рулём находился 21-летний водитель. Молодой человек поворачивал, однако не уступил дорогу мопеду, который двигался навстречу. Двухколёсным транспортом управляла 68-летняя жительница Слободзеи.

Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Транспортные средства получили механические повреждения. По факту аварии проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.