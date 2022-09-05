Невнимательный водитель сбил пенсионерку на мопеде

ДТП произошло сегодня в Слободзее.
За рулём находился 21-летний водитель. Молодой человек поворачивал, однако не уступил дорогу мопеду, который двигался навстречу. Двухколёсным транспортом управляла 68-летняя жительница Слободзеи.
Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Транспортные средства получили механические повреждения. По факту аварии проводится разбирательство.
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