Невнимательный водитель сбил пенсионерку

Невнимательный водитель сбил пенсионерку

Volkswagen Touareg отъезжал от магазина задним ходом. В этот момент пожилая женщина переходила проезжую часть.

Не убедившись в безопасности манёвра, тираспольчанин совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку, пишет novostipmr.com. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали ушибленно-рваную рану и ссадину лобной части головы.

Автоинспекторы проводят разбирательство по факту ДТП.

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