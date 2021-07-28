Невнимательный водитель сбил пенсионерку

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Volkswagen Touareg отъезжал от магазина задним ходом. В этот момент пожилая женщина переходила проезжую часть.

Не убедившись в безопасности манёвра, тираспольчанин совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку, пишет novostipmr.com. Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали ушибленно-рваную рану и ссадину лобной части головы.

Автоинспекторы проводят разбирательство по факту ДТП.

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