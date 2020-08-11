Невнимательный водитель при движении задним ходом сбил велосипедиста

Невнимательный водитель при движении задним ходом сбил велосипедиста

Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром в Бендерах. Автомобиль Nissan Almera с основной проезжей части двигался на прилегающую территорию задним ходом.

Выполняя манёвр, 55-летний водитель не заметил проезжавшего сзади велосипедиста. Произошло столкновение. В результате 28-летнего парня доставили в больницу. У пострадавшего, пишет mvdpmr.org, диагностирован перелом ключицы со смещением.

Предварительно водитель автомобиля был трезв. По факту аварии проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md