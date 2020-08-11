Невнимательный водитель при движении задним ходом сбил велосипедиста

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Дорожно-транспортное происшествие произошло этим утром в Бендерах. Автомобиль Nissan Almera с основной проезжей части двигался на прилегающую территорию задним ходом.

Выполняя манёвр, 55-летний водитель не заметил проезжавшего сзади велосипедиста. Произошло столкновение. В результате 28-летнего парня доставили в больницу. У пострадавшего, пишет mvdpmr.org, диагностирован перелом ключицы со смещением.

Предварительно водитель автомобиля был трезв. По факту аварии проводится разбирательство.

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