Невнимательный водитель грузовика на перекрёстке зацепил легковушку

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В Тирасполе «Тойота» и ГАЗ двигались на зелёный сигнал светофора. Один автомобиль зацепил другой.

За перекрёстком водители остановились. Пассажир грузовика вышел из кабины и начал обвинять в случившемся автоледи. Женщина позвонила в ГАИ.

В ходе разбирательства инспекторы установили: виновник ДТП – 61-летний водитель ГАЗа. При перестроении он не выдержал безопасный боковой интервал и зацепил «Тойоту», пишет mvdpmr.org.

Водитель повреждённой легковушки устанавливает ущерб.

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