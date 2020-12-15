Владелец Rover хотел зарядить аккумуляторную батарею, но чуть не сжёг автомобиль

Владелец Rover хотел зарядить аккумуляторную батарею, но чуть не сжёг автомобиль

63-летний житель села Красная Горка решил зарядить аккумуляторную батарею в авто. Он завёл транспортное средство и стал жать на педаль газа.

Через несколько минут из выхлопной трубы повалил дым, после чего загорелась приборная панель. Хозяин отсоединил клеммы аккумулятора и использовал огнетушитель, чем и спас автомобиль от полного выгорания, сообщает novostipmr.com.

Пожарные помогли мужчине справиться с огнём. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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