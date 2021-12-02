Невнимательный автомобилист сбил пешехода в Рыбнице

Невнимательный автомобилист сбил пешехода в Рыбнице

64-летний житель Каменки сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

У 61-летнего мужчины перелом рёбер и костей таза, пневмоторакс, черепно-мозговая травма и ушибы головы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Предварительно, оба участника ДТП были трезвыми. Правоохранители проводят разбирательство.

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