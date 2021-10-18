Невнимательность привела к ДТП: таксист врезался в припаркованный автомобиль

Невнимательность привела к ДТП: таксист врезался в припаркованный автомобиль

Авария произошла вечером на одной из улиц Бендер.

Автомобиль Seat во время движения заглох и остановился у обочины. Водитель-женщина включила аварийный сигнал. Следовавшая сзади машина объехала Seat, а вот Dacia «догнала»: водитель такси вовремя не среагировал на ситуацию и не выдержал безопасную дистанцию.

В результате ДТП 50-летний таксист получил черепно-мозговую травму, пишет mvdpmr.org. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится разбирательство.

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